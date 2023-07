Residenciales evalúan demandar a OSE por la calidad del agua que suministra

“La intención de la Asociación les que OSE no cobre la tarifa que hoy está cobrando por el agua que nos está vendiendo. Venimos diciendo hace un mes que el agua que nos vende no es potable, y ya hay zonas en Montevideo que nos dicen que el agua no es bebible”, dijo Sabino Montenegro, representante de los residenciales. Según les informaron, “hay ciertas horas en el día, en algunas de las líneas, que el agua no se puede consumir de ninguna de las formas”.