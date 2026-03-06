RECIBÍ EL NEWSLETTER
PIDEN REUNIÓN CON CIVILA

Asociación Integra Residenciales denuncia que Mides no paga contraprestaciones desde hace más de tres meses

La deuda es cercana 1 millón de dólares, indicó Montenegro, presidente de la asociación Integra. "El Mides hoy tiene realojadas en el entorno de 300 personas en residenciales habilitados", dijo.

La Asociación Integra Residenciales denunció que el Mides no paga sus contraprestaciones desde hace más de tres meses y medio.

Solicitaron una audiencia de carácter urgente al ministro Gonzalo Civila por este tema. Los pagos adeudados son por "las personas que están alojadas en los residenciales de la asociación".

"El Mides hoy tiene realojadas en el entorno de 300 personas en residenciales habilitados. Estas 300 personas la mayoría eran de situación de calle. Esto es un plan que empezó en el año 2021, y se hizo en un tema de emergencia, en el que se involucró a la fundación A Ganar como intermediaria para el trabajo de campo, y realojara", explicó el presidente de la asociación, Sabino Montenegro.

La deuda es cercana 1 millón de dólares, indicó Montenegro. "El Mides paga por cada persona por mes, unos 50 mil pesos. Si hacemos el cálculo, en tres meses, estamos pasando ya ese monto. A los residenciales se les ha hecho costoso poder afrontar los pagos de BPS, de los sueldos", aseguró.

