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Lo informó jorge díaz

Rescisión de contrato con Cardama no fue recurrida y Defensa iniciará reclamo por daños y perjuicios

Así lo informó a Subrayado el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. “No hay que tratar ningún recurso ni va a haber juicio”, valoró.

Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia.

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El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó a Subrayado este jueves que la rescisión del contrato con Cardama no fue recurrida por el astillero y eso permite al Ministerio de Defensa avanzar en el reclamo de daños y perjuicios.

“El acto administrativo de la rescisión del contrato no fue recurrido por el astillero, la rescisión es definitiva. No hay que tratar ningún recurso ni va a haber juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que queda pendiente son las consecuencias de la rescisión: los daños y perjuicios”, expresó.

El prosecretario agregó que este nuevo paso permite a Defensa iniciar el proceso de reclamo por los daños y perjuicios a Cardama. “Es un paso importante, para nosotros es clave. Nos da una gran tranquilidad de haber actuado conforme a derecho”, destacó.

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El presidente Yamandú Orsi anunció en febrero la rescisión del contrato con el astillero español por incumplimientos graves en la construcción de dos patrulleras oceánicas. El gobierno iniciará acciones por daños y perjuicios, buscará recuperar el patrimonio invertido y definir responsabilidades, al tiempo que procurará avanzar por otra vía para adquirir los buques.

Díaz sostuvo entonces que el Estado cumplió con todas sus obligaciones y señaló que hubo dos garantías inválidas presentadas por la empresa. Afirmó que no existió ninguna garantía vigente, lo que habilitó la rescisión, y explicó que la decisión fue tomada con el respaldo de expertos. Además, se impulsarán investigaciones penales, administrativas, civiles y políticas para determinar eventuales responsabilidades en Uruguay.

Por su parte, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, aseguró que durante esta administración habrá patrulleras oceánicas y que ya se analizan alternativas en distintos países. Orsi mencionó opciones como Argentina, Colombia, Corea del Sur, India y Francia, y agregó que también se evalúan soluciones complementarias como lanchas rápidas y la posibilidad de incorporar un navío ofrecido por Estados Unidos.

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