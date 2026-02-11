La Policía detuvo a un hombre que se descartó de un arma al notar la presencia policial; estaba requerido por varios hurtos.
Requerido fue detenido por la Policía tras descartarse de un arma en la calle durante un operativo
Los policías realizaban el Operativo Ñandubay en el barrio Malvín Norte cuando un testigo vio la situación y avisó a los efectivos.
El periodista de Subrayado Guillermo Lorenzo informó que el hombre salió de su casa y cuando vio que estaba la Policía se alejó y tiró el arma en el pasto.
Un testigo vio la situación y dio aviso a los efectivos que luego encontraron el arma y detuvieron al individuo, en otro de los puntos de control.
Detuvieron a Liber Ernesto Serrón Balardini, requerido por un homicidio ocurrido en Ciudad de la Costa
Policía Científica trabajó en la escena.
