LA VÍCTIMA TENÍA 38 AÑOS

Detuvieron a Liber Ernesto Serrón Balardini, requerido por un homicidio ocurrido en Ciudad de la Costa

El homicidio tuvo lugar el pasado sábado en avenida Carlos Racine casi San Francisco, en la zona de Parque Carrasco.

Líber-Ernesto-Serrón-Balardini-homicidio-en-canelones

Detuvieron a Liber Ernesto Serrón Balardini, el hombre que era buscado por la Policía por estar requerido por un homicidio ocurrido en Ciudad de la Costa.

El crimen ocurrió el sábado de tarde. Un hombre de 38 años fue asesinado de varios disparos cuando caminaba por avenida Carlos Racine casi San Francisco, a una cuadra de avenida Giannattasio, en Parque Carrasco.

En el lugar hubo un ataque a tiros desde un auto, dijeron fuentes del caso a Subrayado. El hombre —que tenía varios antecedentes penales— pidió ayuda a un vecino del lugar y fue trasladado en un auto particular hacia el Hospitalito de Paso Carrasco donde murió minutos después de ser ingresado.

