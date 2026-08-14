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EN 18 DE JULIO

Representantes de la Asociación de Hogares Asistidos con convenio con el Mides se movilizaron: reclaman deuda en sueldos desde hace 4 meses

“Muchos de los hogares han cerrado", aseguró uno de los representantes de los trabajadores que se movilizaron este viernes.

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Representantes de la Asociación de Hogares Asistidos, contratada por organizaciones que tienen convenio con el Mides, reclaman por una deuda de cuatro meses de sus sueldos, lo que ha llevado al cierre de hogares.

Leonardo Benavente, representante de la Asociación Sociales, afirmó que “muchos de los hogares han cerrado” y que otros “han tenido sustento o la espalda para soportar y otros, como nuestro caso, han sacado préstamos, que ya no tenemos más de ninguna índole, de ningún lugar, y estamos en un proceso de deuda y clearing”.

Las asociaciones que están en esta situación atienden a “más de 700 usuarios” que “son personas que han salido de la calle y todos en consumo problemático de sustancias”.

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"Todas las personas van a tener su respuesta", aseguró director del Mides tras desalojo en Ciudad Vieja

Desde el Mides informaron a Subrayado que los manifestantes son representantes de una asociación de hogares asistidos que no cobran partidas directamente del ministerio y que no se trata de atrasos salariales. El ministerio tiene convenio con una organización que realiza derivaciones a esos hogares asistidos y es allí donde está el atraso en la partida.

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