INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Renunció el primer jerarca de la administración Bergara; se desempeñaba como gerente de Gestión Ambiental

Fuentes de la comuna confirmaron a Subrayado que se trata de Pablo Maldini, quien trabajaba bajo la dependencia del Departamento de Desarrollo Ambiental que está a cargo de Leonardo Herou.

Renunció el gerente de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo; es el primer jerarca que presenta renuncia en la administración del intendente Mario Bergara.

Fuentes de la comuna confirmaron a Subrayado que se trata de Pablo Maldini quien se desempeñaba bajo la dependencia del Departamento de Desarrollo Ambiental que está a cargo de Leonardo Herou.

La renuncia ocurrió días atrás.

"Es un fenómeno que se da en estas épocas" y "la violencia se ha incrementado", dice subsecretaria de Interior sobre homicidios

Mario Bergara asumió como intendente el pasado jueves 10 de julio, así como también el director de Desarrollo Ambiental.

