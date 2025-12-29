Renunció el primer jerarca de la administración Bergara; se desempeñaba como gerente de Gestión Ambiental

Renunció el gerente de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo; es el primer jerarca que presenta renuncia en la administración del intendente Mario Bergara.

Fuentes de la comuna confirmaron a Subrayado que se trata de Pablo Maldini quien se desempeñaba bajo la dependencia del Departamento de Desarrollo Ambiental que está a cargo de Leonardo Herou.

La renuncia ocurrió días atrás.

Mario Bergara asumió como intendente el pasado jueves 10 de julio, así como también el director de Desarrollo Ambiental.

