Renato Opertti reclamó mayor acuerdo político para poder concretar transformación educativa

El exintegrante de la institución, Renato Opertti dijo a Subrayado que "no hemos logrado o no hemos visto la manera efectiva de que esa transformación educativa que hoy está planteada, sea la base de un acuerdo interpartidario". Explicó que entienden que "no hay transformación educativa de fondo sin un acuerdo político de los partidos para 10, 15 o 20 años" y aseguró que hay que sacar al sistema educativo de las rencillas y problemas de la coyuntura.