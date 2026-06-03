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ESTANCIA DE APARICIO SARAVIA

Remate restauración "El Cordobés": poncho de Larrañaga fue vendido en USD 7.500; "hubiera estado muy emocionado", dijo su hijo

Jorge Larrañaga Vidal dijo que la subasta fue muy emocionante, no solo por la contribución monetaria si no porque los objetos de su padre fueron valorados por muchos blancos.

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Con una recaudación que osciló los USD 130.000, se realizó en la noche de este martes el remate que permitirá restaurar la estancia “El Cordobés”, donde vivió Aparicio Saravia.

El valor máximo obtenido fue de USD 7.500 por un poncho blanco perteneciente a Jorge Larrañaga.

El hijo del exministro del interior, contó a Subrayado las emociones vividas en la familia.

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Jorge Larrañaga Vidal dijo que fue una emoción brutal. "Yo estaba al lado del fuego en mi casa conversando también con mis hermanos, el Apa no está acá en Paysandú y mi hermano andaba en otra vuelta, pero estábamos en simultáneo conversando, te podrás imaginar que para nosotros son tesoros, pero creo que el viejo también estaría orgulloso de haber entregado y haber donado eso a una causa tan grande como nada más ni nada menos que la refacción de la casa del general Aparicio", expresó.

El hijo de Larrañaga comentó que el ídolo de su padre era Aparicio Saravia y que crecieron con las anécdotas de la gesta.

"Para nosotros fue muy emocionante porque los números fueron muy altos. Fueron dos ponchos, un poncho que utilizaba para ir a la Meseta, un poncho guardapampa negro que utilizó muchísimas veces rumbo al Encuentro con el Patriarca y después el poncho patrio, el blanco; ese fue el precio más alto del remate", detalló.

Además, remataron las espuelas utilizadas por Larrañaga.

Para su hijo, lo más emocionante fue contribuir a la causa y que los objetos fueran valorados por muchos blancos.

"Estoy seguro que él de arriba hubiera estado muy emocionado", subrayó.

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