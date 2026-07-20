Ojeda consideró "dramático" aumento de homicidios: el gobierno "está perdiendo fuertemente" guerra contra el narco

El senador colorado, Andrés Ojeda , consideró "dramático" el aumento en el número de homicidios en el primer semestre.

"Es el peor semestre desde el año 2015 y confirmado, Negro es peor que Bonomi. Lo veníamos diciendo. Al menos Bonomi tenía respaldo electoral. Acá tenemos un ministro sin espalda electoral, no conocido por la ciudadanía, que parece estar constantemente probando cosas que no funcionan, que inició una gestión diciendo que la guerra con el narco estaba perdida. Yo creo que no estaba perdida, pero la está perdiendo fuertemente", criticó Ojeda.

"Bukele pudo, Rosario pudo. Pudieron con situaciones muchísimo más graves que las nuestras. Y pongo el ejemplo de Rosario, Argentina, porque era una ciudad tomada por el narco, que logró ser una ciudad normal y corriente, habitable", aseguró. Para Ojeda, tiene que haber móviles de la Guardia Republicana fijos en todas las zonas conflictivas para "retomar el control territorial".

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Para el senador, lo dispuesto en la Rendición de Cuentas para seguridad es insuficiente.

"Hoy no hay nada más importante para la gente que vivir tranquila. Hay dos variables: llegar a fin de mes y vivir tranquilo, y si llego a fin de mes y no vivo tranquilo, de poco me sirve llegar a fin de mes", sostuvo.