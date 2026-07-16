Reino Unido pide a FIFA que abra investigación sobre pancarta de Malvinas en Argentina-Inglaterra

El ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, afirmó este jueves que la FIFA debe investigar el comportamiento de los futbolistas argentinos, que desplegaron una pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas", tras derrotar a Inglaterra en semifinales del Mundial.

Kyle instó al organismo rector del fútbol mundial a llevar a cabo una investigación "exhaustiva" sobre el incidente de la pancarta ocurrido después del partido del miércoles en Atlanta, que terminó con victoria argentina por 2-1.

"La política debe estar separada del fútbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política esté separada del fútbol", declaró Kyle a la cadena de televisión BBC.

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"Ahora es un asunto que corresponde a la FIFA. Esperamos que lleve a cabo una investigación sobre este asunto", añadió.

Las palabras del ministro fueron respaldadas por un portavoz de Keir Starmer, primer ministro británico.

"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son", declaró un portavoz de Downing Street.

"Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas. Nuestro compromiso nunca vacilará", añadió.

La pancarta, en referencia a la disputa territorial que desembocó en un conflicto armado en 1982, fue desplegada por varios jugadores después del pitido final y colocada sobre el césped del estadio de Atlanta por Giovani Lo Celso.

El portavoz del primer ministro británico señaló que cualquier posible medida al respecto es "un asunto que corresponde a la FIFA".

Situado en el Atlántico Sur, el archipiélago de las Malvinas, a 600 kilómetros de las costas argentinas, fue escenario de una guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982, que dejó 649 muertos argentinos y 255 británicos en 74 días de conflicto.

Desde su derrota en esa guerra, Argentina sigue reivindicando la soberanía sobre las islas.

En el Mundial de México 1986, cuatro años después de la guerra, Argentina eliminó a Inglaterra en los cuartos de final gracias a un doblete legendario de Diego Maradona (2-1), incluido el famoso gol de "la mano de Dios" y "El gol del Siglo", considerado entre los más bellos de la historia del torneo.

Argentina acabaría ganando en 1986 su segundo título mundial, después de haber ganado un primero en 1978, a los que se unió un tercero en Catar 2022.

LA POSTURA DE MILEI

El presidente de Argentina, Javier Milei, consideró este jueves "válido y lícito" que los jugadores de la selección desplegaran la pancarta.

"Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", defendió Milei en entrevista a radio El Observador.

Pidió, sin embargo, no interpretar el gesto como parte de la disputa diplomática entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago del Atlántico Sur.

"Un partido de fútbol es un partido de fútbol", dijo Milei, y recordó que lo mismo habían dicho antes del partido tanto el entrenador Lionel Scaloni como los veteranos de la guerra librada en 1982 por la soberanía de las islas, en la que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

"Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático", prosiguió.

El miércoles, después del triunfo que tenía una importante carga simbólica para los argentinos dado este antecedente, el presidente había pedido no mezclar el fútbol con la disputa territorial y rechazó "gestos de patriotismo baratos".

FUENTE: afp