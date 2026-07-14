Las "instrucciones" de la Embajada de Reino Unido en Argentina antes del partido de semifinal

Lionel Messi VS Jude Bellingham. Fotos: AFP

En la previa del partido entre Inglaterra y Argentina que se juega este miércoles por un puesto en la final del Mundial 2026, la embajada de Reino Unido compartió, con humor, unas “instrucciones” para su community manager.

“Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”, dice la publicación en Instagram, que acompaña estas instrucciones.

“En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto”, comienza el texto. “En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes”, agrega.

“El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’”, finaliza. View this post on Instagram

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