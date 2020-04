Regresó la actividad del Turf a Porto Alegre

“Existe una problemática muy importante con los profesionales del turf en Porto Alegre porque ellos viven exclusivamente de las comisiones recibidas por premios hípicos y al no tener actividad, no perciben su ingreso. Esta situación, provocó que tomáramos la decisión de realizar carreras a pesar de los perjuicios económicas que sufrirá la institución, demostrando que priorizamos el bienestar de los actores que con forman la actividad hípica”; expresó José Vecchio, Presidente del Jockey Club de Río Grande do Sul.