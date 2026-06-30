Registran aumento de 40% en casos de sífilis, que afecta más a mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años

El Ministerio de Salud Pública registró un incremento de 40% en los casos notificados de sífilis. Según indicaron desde la cartera, las infecciones suelen ocurrir en mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años.

“Lo que va del año, si comparamos con el mismo período del año pasado, hay un aumento de casos que promedialmente llegan a un 40% los notificados”, sostuvo Susana Cabrera, del Ministerio de Salud Pública. “Es un tema que nos viene preocupando desde hace varios años”, indicó.

Los prestadores de salud designaron un referente técnico que aborda y gestiona estos casos. “Si no cortamos la cadena de transmisión, si no hay identificación de contactos, estamos tratando a la persona que identificamos, pero no estamos incidiendo en la cadena de transmisión”, explicó.

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Desde la cartera informaron el impacto que puede tener la sífilis durante el embarazo y detallaron las afectaciones que puede provocar al bebé.

"Si no se detecta a tiempo, puede llevar a una sífilis congénita, puede llevar a muerte neonatal, a abortos, puede llevar a que ese recién nacido nazca con sífilis" y los trastornos consecuentes, pero "también se puede curar", dio.