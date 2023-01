Reforma educativa: 31% está de acuerdo, 13% tiene una opinión neutra y 37% está en desacuerdo

Menos de cuatro de cada diez uruguayos (37%) dicen que escucharon hablar y que tienen una idea clara de la reforma educativa , y otro tanto (37%) tiene un conocimiento más difuso: afirma que escuchó hablar, pero que no tiene una idea clara sobre el tema. Adicionalmente, uno de cada cuatro uruguayos (25%) no ha escuchado hablar sobre esta reforma y el restante 1% no opina, según la última encuesta de Equipos Consultores . presentada este lunes por el sociólogo Ignacio Zuasnabar en Subrayado .

Al preguntar al total de los encuestados (incluso los que declaran no conocer el tema) su opinión sobre la reforma, la estructura de juicios que se muestra es dividida de saldo negativo: un 31% está muy de acuerdo o de acuerdo, 13% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 37% está en desacuerdo o muy en desacuerdo, y el restante 19% no opina. La distribución es casi en tercios entre quienes tienen postura favorable, contraria o no la tiene definida.

Son muchos quienes no marcan una posición a favor o en contra sobre el tema, natural acorde el conocimiento que hay sobre el asunto. Sin embargo, esto no siempre es así. Los datos sobre el TLC con China publicados en noviembre de 2021 por ejemplo, mostraban un conocimiento muy similar a esta reforma pero una opinión mucho más favorable. Por tanto, las personas decían no tener un conocimiento claro sobre el tema, pero de todas formas se pronunciaban a favor. Sobre este tema, la población se muestra más cauta.

WEB-ZUAAZNABAR-ED-1-.png

Los juicios sobre la reforma educativa muestran diferencias significativas según cómo se identifican a sí mismos los encuestados en términos ideológicos. La mayoría (60%) de quienes se identifican de izquierda o de centro-izquierda están en desacuerdo con la reforma, y solo un 16% de estos están de acuerdo. Una relación muy similar pero invertida se da entre quienes de identifican de derecho o centro-derecha, 56% está de acuerdo mientras un 15% está en desacuerdo. Finalmente, entre quienes se identifican de centro, que opera como eje de la balanza, un 26% dice estar de acuerdo y un 39% está en desacuerdo. Al igual que en el total de la población, el centro del electorado presenta una estructura de juicios dividida (no hay mayorías ni a favor ni en contra) pero donde son algo más quienes están en contra de la reforma que quienes están a favor. A su vez, los electores de centro son los que tienen en mayor medida posiciones no definidas (35% entre los juicios intermedios y la no opinión).

WEB-ZUAAZNABAR-ED-2-.png

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 2 y el 20 de diciembre a partir de encuestas realizadas en forma presencial (cara a cara).

Se entrevistaron 704 personas mayores de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional.

Las personas encuestadas fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

El tamaño muestral efectivo del sistema regular fue de 704 casos, con lo que el margen de error máximo esperado para las estimaciones es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%. Se abarcaron 176 puntos muestrales en todo el país.

Los resultados fueron ajustados según voto anterior, región, nivel educativo, edad, sexo y condición de ocupación de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Preguntas aplicadas:

El gobierno está llevando adelante una reforma de la educación a partir de lo que denomina Transformación Educativa. ¿Ud. escuchó hablar de la Transformación Educativa que propone el gobierno? Categorías de respuesta: 1. Sí, escuchó hablar y tiene una idea clara, 2. Sí, escuchó hablar, pero no tiene una idea clara, 3. No, no escuchó hablar, 4. No sabe / no contesta).

Por lo que Ud. sabe, ¿diría que está de acuerdo o en desacuerdo con la Transformación Educativa propuesta por el gobierno? (Categorías de respuesta: 1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 5. Muy en desacuerdo, 6. No sabe/ no contesta).