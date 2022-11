Referentes y militantes del Frente Amplio homenajearon a Tabaré Vázquez

El presidente del FA, Fernando Pereira, destacó la figura de Vázquez. "Cuando recordamos a Tabaré Vázquez, recordamos a un ser humano fantástico, a un hombre comprometido con su tiempo. A un médico comprometido con su profesión", expresó. Y agregó: "El homenaje sencillo a Tabaré, es comprometernos a no olvidarlo. A no olvidar su obra, a no olvidar su discurso acá en La Teja tan conmovedor, a no rendirnos y, de hecho, no nos hemos rendido. El Frente Amplio está parado sobre sus propios pies, el Frente Amplio sigue siendo el mayor partido del Uruguay en términos de apoyo y es el mejor proyecto que tiene el Uruguay para cambiar el país. Viva Tabaré Vázquez y vivan todos los compañeros que integraron el gobierno".