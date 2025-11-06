RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARO Y REUNIÓN POR PRESUPUESTO

Orsi recibe al rector de la Udelar y hay paro de funcionarios en toda la Universidad este jueves

El presidente Orsi recibe este jueves de tarde al rector de la Udelar por los reclamos de mayor presupuesto. El sindicato de funcionarios realiza un paro en toda la Universidad desde las 8 de la mañana.

arim-udelar-2022

La reunión es por el reclamo del rector y de los gremios de la Universidad por más recursos, en momentos en que el Senado debate el proyecto de ley de presupuesto, que no contempla las demandas de casa de estudios superior del país.

En este marco el sindicato de funcionarios de la Universidad (AFFUR) realiza un paro en todas las facultares y áreas de la Udelar.

El paro comenzó a las 8 de la mañana y el sindicato se reunirá en asamblea para resolver las medidas a tomar en las próximas jornadas, cuando el Senado comienza la votación del presupuesto nacional 2026-2030.

El secretario general de AFFUR Paul Schiera dijo en el programa Arriba Gente de Canal 10 que la intención es acompañar al rector con una movilización en Plaza Independencia durante la reunión con el presidente Orsi.

Varias facultades permanecen ocupadas por estudiantes, docentes y funcionarios en reclamo de mayor presupuesto.

