CÉSAR GARCÍA

"Récord absoluto desde que se creó el Sucive", anunció jerarca y dio cifras de cuántos pagaron hasta el 20 de enero

El director de asuntos vehiculares del Sucive César García respondió a las críticas que hizo el senador Sebastián Da Silva y pidió cotejar esa opinión con el récord de pagos este año.

fotosubra-vehiculos-transito-autos-patente-rodados-sucive-ciudad

El director de asuntos vehiculares del Sucive César García aseguró que los pagos realizados hasta el 20 de enero, cuando venció el plazo de la primera cuota anual de la patente de rodados, fue “récord absoluto desde que se creó el Sucive”.

“Se recaudó un 56% de la totalidad del parque vehicular antes del 20 de enero, deducido incluso la morosidad histórica, que para todas las categorías, incluso las que no pagan, es del 22%”, dijo García a Subrayado, y pidió cotejar estas cifras con lo que dijo el senador Sebastián Da Silva.

El dirigente del Partido Nacional cuestionó la decisión del Sucive de volver a juntar de forma obligatoria el pago de las multas de tránsito con la patente.

hoy vence el plazo para pagar con descuentos la patente de rodados, en cuotas o todo el ano
“El Sucive hoy es más determinante en el bolsillo que incluso que la DGI. Cobra lo que quiere”, dijo Da Silva, y agregó: “La rebelión de los contribuyentes empieza ahora”.

Da Silva recordó que desde marzo, cuando se vuelva a unificar el pago de patente y multas, habrá descuentos de 50% en las infracciones si se pagan por completo, o de 30% si se opta por pagarlas en cuotas.

“No pagues las multas porque para limpiar su culpa, en marzo te van a rebajar las multas a 50%”, escribió Da Silva en X.

Desde el oficialismo se acusó a Da Silva de incitar a no pagar multas, y el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial Marcelo Metediera, anunció que analizaría la pertinencia de una denuncia contra el senador blanco.

En medio de esta polémica, el director del Sucive César García dijo que el pago, este año, fue récord: “Incluso hay un 9% más de pagos respecto al año pasado”.

Y en cuanto a la cantidad de personas que tienen para unificar multas y patente, dijo que son “unos 70.000”.

“Solo 20.000 separaron el pago. Eso se mantiene”, dijo García, en referencia a quienes optaron por pagar separado las multas y la patente.

SUCIVE DA SILVA
