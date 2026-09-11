Recitales de Plaza Prado 2026; once noches de música en la Rural con dos actuaciones cada día

La grilla de Plaza Prado 2026 reunirá propuestas de cumbia, plena, folclore y música tropical. La mayoría de las jornadas contará con dos actuaciones, previstas para las 23:30 y las 00:30, aunque habrá algunas excepciones.

Anoche fue la primera y este viernes continúa la programación con Gabriel Da Rosa y Herederos, mientras que el sábado 12 actuarán Vi-Em y La Heroica.

La actividad continuará el domingo 13 con Denis Elías y Enzo y la Sub 21. El lunes 14, los recitales comenzarán una hora antes que en el resto de esas jornadas: Sole Ramírez subirá al escenario a las 22:30 y Anita Valiente lo hará a las 23:30. El martes 15, en esos mismos horarios, se presentarán La Nueva Historia y La Misma Cuadra.

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El miércoles 16 será el turno de La Previa, a las 23:30, y La Penúltima, a las 00:30. La noche del jueves 17 tendrá una única actuación: Chacho Ramos volverá a Plaza Prado para ofrecer un recital desde las 23:30.

El viernes 18 se presentan Carlos Malo y Martín Piña. El sábado 19 actuarán Franco Augusto y Caracol, mientras que el cierre del domingo 20 estará a cargo de Maxi Álvarez, desde las 23:30, y La Nueva Escuela, a partir de las 00:30.

Las entradas ya están a la venta a través de Abitab y los precios van de 300 a 1000 pesos.