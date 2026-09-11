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CUMBIA, PLENA, FOLCLORE Y TROPICAL

Recitales de Plaza Prado 2026; once noches de música en la Rural con dos actuaciones cada día

En la Expo Prado, como es tradicional, se programan muchos espectáculos que ofrecerán una gama diversa de propuestas musicales de cumbia, plena, folclore y música tropical.

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La grilla de Plaza Prado 2026 reunirá propuestas de cumbia, plena, folclore y música tropical. La mayoría de las jornadas contará con dos actuaciones, previstas para las 23:30 y las 00:30, aunque habrá algunas excepciones.

Anoche fue la primera y este viernes continúa la programación con Gabriel Da Rosa y Herederos, mientras que el sábado 12 actuarán Vi-Em y La Heroica.

La actividad continuará el domingo 13 con Denis Elías y Enzo y la Sub 21. El lunes 14, los recitales comenzarán una hora antes que en el resto de esas jornadas: Sole Ramírez subirá al escenario a las 22:30 y Anita Valiente lo hará a las 23:30. El martes 15, en esos mismos horarios, se presentarán La Nueva Historia y La Misma Cuadra.

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El miércoles 16 será el turno de La Previa, a las 23:30, y La Penúltima, a las 00:30. La noche del jueves 17 tendrá una única actuación: Chacho Ramos volverá a Plaza Prado para ofrecer un recital desde las 23:30.

El viernes 18 se presentan Carlos Malo y Martín Piña. El sábado 19 actuarán Franco Augusto y Caracol, mientras que el cierre del domingo 20 estará a cargo de Maxi Álvarez, desde las 23:30, y La Nueva Escuela, a partir de las 00:30.

Las entradas ya están a la venta a través de Abitab y los precios van de 300 a 1000 pesos.

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