Realizan audiencia judicial este sábado con el tercer detenido por el asalto al BROU de Pando

El hombre detenido el viernes en el marco de la investigación por el asalto al Banco República (BROU) de Pando comparecerá este sábado ante la justicia en una audiencia en la que se determinará si tiene responsabilidad en el robo de unos 425.000 dólares (10 millones de pesos, 70.000 dólares y 90.000 euros).

Por este caso ya fueron imputados dos detenidos, uno con responsabilidad directa en el asalto.

Se trata de un hombre de 43 años, imputado en calidad de autor de tres delitos de rapiña especialmente agravadas, un delito de suministro de sustancias estupefacientes, un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, un delito de receptación agravada, un delito de tráfico interno de armas de fuego (tenencia en depósito) y un delito de asociación para delinquir agravado; todos ellos en régimen de reiteración real.

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En su caso, y como medida cautelar, se dispuso prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

El otro detenido, de 45 años, fue imputado por tráfico interno de armas. Fue detenido en el marco de la investigación por el robo al banco, pero no se pudo comprobar su vinculación directa con el asalto. Se dispuso arresto domiciliario total y uso de tobillera electrónica por 180 días, mientras sigue la investigación.

El ministro del Interior Carlos Negro dijo que la investigación “ya permitió la identificación de prácticamente toda la banda” que participó del asalto al BROU de Pando.