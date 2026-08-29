La Policía encontró más de 200 vainas en la zona del barrio Marconi donde el viernes de tarde, y luego de noche, hubo intensas balaceras.
Policía encontró más de 200 vainas en la calle tras intensas balaceras en el barrio Marconi
Las vainas que halló la Policía en el Marconi son de balas calibre 9 mm, 5.56 mm y 7.62 mm. Policía Científica trabajó este sábado en el lugar.
Según información policial a la que accedió Subrayado este sábado, las vainas halladas en la zona de Enrique Castro y Burgueño corresponden a balas calibre 9 mm, 5.56 mm y 7.62 mm.
Personal de Policía Científica trabajó en la escena el viernes y volvió este sábado de mañana para hacer un exhaustivo relevamiento.
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En la zona se han registrado intercambios de disparos en numerosas ocasiones, por lo que las vainas halladas pueden ser de las balaceras del viernes y de otras anteriores.
En la balacera del viernes de tarde resultó herido un adolescente de 17 años. Fue trasladado primero a la policlínica de Capitán Tula y luego al Hospital Pasteur, con un disparo en el pecho, con orificio de entrada y sin salida. Allí murió, mientras era atendido por los médicos.
En los disparos de la noche no hubo heridos, según información de la Jefatura de Montevideo.
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