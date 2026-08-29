Policía encontró más de 200 vainas en la calle tras intensas balaceras en el barrio Marconi

El lugar de la balacera en el Marconi. Foto: Subrayado.

La Policía encontró más de 200 vainas en la zona del barrio Marconi donde el viernes de tarde, y luego de noche, hubo intensas balaceras.

Según información policial a la que accedió Subrayado este sábado, las vainas halladas en la zona de Enrique Castro y Burgueño corresponden a balas calibre 9 mm, 5.56 mm y 7.62 mm.

Personal de Policía Científica trabajó en la escena el viernes y volvió este sábado de mañana para hacer un exhaustivo relevamiento.

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En la zona se han registrado intercambios de disparos en numerosas ocasiones, por lo que las vainas halladas pueden ser de las balaceras del viernes y de otras anteriores.

En la balacera del viernes de tarde resultó herido un adolescente de 17 años. Fue trasladado primero a la policlínica de Capitán Tula y luego al Hospital Pasteur, con un disparo en el pecho, con orificio de entrada y sin salida. Allí murió, mientras era atendido por los médicos.

En los disparos de la noche no hubo heridos, según información de la Jefatura de Montevideo.