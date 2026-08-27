Fiscalía resolvió archivar la investigación por desvío millonario de dinero del Fondo Social de la Construcción

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno archivó la investigación por el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Foscov) OSVOC) que involucraban a dirigentes del Partido Comunista y del Sindicato de la Construcción (Sunca).

"La Fiscalía entendió procedente el archivo de las actuaciones, en el marco de lo dispuesto en el artículo 98 del Código del Proceso Penal (CPP), ya que no se cuenta con elementos útiles que permitan la continuidad de la investigación", se informó.

Por este caso, ocho personas fueron condenadas en 2025 por los delitos de apropiación indebida, entre otros.

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El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, dijo que la Justicia no pudo comprobar ningún desvío de fondos al Partido Comunista, pero que igualmente se afectó su imagen.

Tras el archivo de la causa por desvío de dinero en el fondo social de viviendas, el abogado denunciante se reunirá hoy con el fiscal gilberto rodríguez.

El abogado denunciante Óscar López Goldaracena confirmó a Subrayado que mantendrá una reunión con el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, quien llevó adelante la investigación.

El encuentro le permitirá al abogado conocer el dictamen del fiscal y sus fundamentos. Una vez que acceda a esta información la compartirá con sus clientes, el Fondo Social de Viviendas y analizará cuáles son los pasos a seguir. Entre las posibilidades, está el reexamen del caso.

En cuanto a la investigación penal, se confirmó que no pudo hacer la trazabilidad del dinero desviado y que no hay ningún indicio que vincule al Partido Comunista con la maniobra.

López Goldaracena confirmó que se inició una denuncia civil contra los condenados con el objetivo de recuperar parte del dinero a favor del fondo.

Como las condenas fueron por un delito de lavado de activos, a través de un juicio abreviado, los bienes incautados fueron decomisados.

En total, se condenaron a ocho personas por el desvío de 1.200.000 dólares.