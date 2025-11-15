La recarga de las tarjetas del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) no funcionará este fin de semana por una actualización tecnológica en su plataforma.
Recarga de tarjetas STM no funcionará este fin de semana; quien tenga saldo podrá viajar sin problema
"No va a haber otras interrupciones que la recarga", aclaró la directora de Desarrollo Sostenible de la IMM, Silvia Nane. El servicio se retomará con normalidad en las primeras horas del lunes.
La directora de Desarrollo Sostenible de la Intendencia de Montevideo (IMM), Silvia Nane, explicó a Subrayado que "quien tenga la tarjeta con saldo suficiente va a poder viajar sin ningún problema el fin de semana". "No va a haber otras interrupciones que la recarga", aclaró.
El servicio de recarga se retomará con normalidad en las primeras horas del lunes tras los trabajos de actuación tecnológica en la plataforma del STM, indicó.
Seguí leyendo
Actualización en el sistema STM "provocará que algunos servicios no estén disponibles", informó la IMM
Temas de la nota
Lo más visto
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS
Colega recordó al médico asesinado: "Él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento"
REMATE JUDICIAL
La Junta Nacional de Drogas remata nueve vehículos de alta gama decomisados a narcos
ESTE VIERNES
Condenaron a 8 años de prisión a Loly Suárez, hermana del Betito por delitos de narcotráfico
BARRIO LOS BULEVARES
Discusión familiar terminó con una adolescente de 17 años herida de bala en el pecho
ALLANAMIENTOS EN MONTEVIDEO
Dejá tu comentario