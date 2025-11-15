Recarga de tarjetas STM no funcionará este fin de semana; quien tenga saldo podrá viajar sin problema

La recarga de las tarjetas del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) no funcionará este fin de semana por una actualización tecnológica en su plataforma.

La directora de Desarrollo Sostenible de la Intendencia de Montevideo (IMM), Silvia Nane, explicó a Subrayado que "quien tenga la tarjeta con saldo suficiente va a poder viajar sin ningún problema el fin de semana". "No va a haber otras interrupciones que la recarga", aclaró.

El servicio de recarga se retomará con normalidad en las primeras horas del lunes tras los trabajos de actuación tecnológica en la plataforma del STM, indicó.

Temas de la nota STM

Silvia Nane