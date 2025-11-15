RECIBÍ EL NEWSLETTER
SERVICIO SE RETOMARÁ EL LUNES

Recarga de tarjetas STM no funcionará este fin de semana; quien tenga saldo podrá viajar sin problema

"No va a haber otras interrupciones que la recarga", aclaró la directora de Desarrollo Sostenible de la IMM, Silvia Nane. El servicio se retomará con normalidad en las primeras horas del lunes.

boleto-stm-transporte-omnibus-bondi---credito-intendencia-montevideo-2.jpg

La recarga de las tarjetas del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) no funcionará este fin de semana por una actualización tecnológica en su plataforma.

La directora de Desarrollo Sostenible de la Intendencia de Montevideo (IMM), Silvia Nane, explicó a Subrayado que "quien tenga la tarjeta con saldo suficiente va a poder viajar sin ningún problema el fin de semana". "No va a haber otras interrupciones que la recarga", aclaró.

El servicio de recarga se retomará con normalidad en las primeras horas del lunes tras los trabajos de actuación tecnológica en la plataforma del STM, indicó.

actualizacion en el sistema stm provocara que algunos servicios no esten disponibles, informo la imm
