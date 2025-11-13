Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada"

El abogado de la maestra y de la directora agredidas en la Escuela 123, Daniel Piedra, aseguró este jueves que las docentes están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada".

Piedra expresó preocupación por lo ocurrido en el centro educativo ubicado en la avenida José Belloni, en el límite entre Flor de Maroñas y Jardines del Hipódromo. "Se ingresó al centro educativo, se le pegó a las maestras, a las niñas. Fue premeditado, además", afirmó. El abogado sostuvo que la madre había anticipado el día anterior sobre lo que iba a ocurrir en la escuela.

"Hay dos maestras que no han vuelto a la escuela, no saben si van a volver. Están con mucha preocupación de no abandonar el grupo, pero atemorizadas por la situación vivida que la ven como algo excepcional", sostuvo.

Seguí leyendo IMM prepara plan de arreglo y construcción de veredas; edil del PN dijo que "es poco serio" que no se sepan tramos a intervenir

A pedido de la fiscal de Flagrancia de 2º turno, Patricia Rodríguez, la Justicia imputó a la madre de una alumna por la agresión ocurrida la semana pasada en el centro educativo por dos delitos de violencia privada, por las agresiones a la maestra y a la directora; un delito de lesiones personales agravado, por la agresión a los trabajadores de la educación; y un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

Piedra es abogado del sindicato docente. El defensor aseguró que en un mes y medio van tres o cuatro episodios de violencia con algunas personas condenadas. "La realidad es que cada vez van en aumento", indicó.