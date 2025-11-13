RECIBÍ EL NEWSLETTER
ABOGADO DE DOCENTES

Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada"

"Hay dos maestras que no han vuelto a la escuela, no saben si van a volver", afirmó el abogado que representa a las docentes tras el episodio de violencia extrema registrado la semana pasada.

daniel-piedra-abogado-maestra-agredidas

El abogado de la maestra y de la directora agredidas en la Escuela 123, Daniel Piedra, aseguró este jueves que las docentes están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada".

Piedra expresó preocupación por lo ocurrido en el centro educativo ubicado en la avenida José Belloni, en el límite entre Flor de Maroñas y Jardines del Hipódromo. "Se ingresó al centro educativo, se le pegó a las maestras, a las niñas. Fue premeditado, además", afirmó. El abogado sostuvo que la madre había anticipado el día anterior sobre lo que iba a ocurrir en la escuela.

"Hay dos maestras que no han vuelto a la escuela, no saben si van a volver. Están con mucha preocupación de no abandonar el grupo, pero atemorizadas por la situación vivida que la ven como algo excepcional", sostuvo.

imm prepara plan de arreglo y construccion de veredas; edil del pn dijo que es poco serio que no se sepan tramos a intervenir
Seguí leyendo

IMM prepara plan de arreglo y construcción de veredas; edil del PN dijo que "es poco serio" que no se sepan tramos a intervenir

A pedido de la fiscal de Flagrancia de 2º turno, Patricia Rodríguez, la Justicia imputó a la madre de una alumna por la agresión ocurrida la semana pasada en el centro educativo por dos delitos de violencia privada, por las agresiones a la maestra y a la directora; un delito de lesiones personales agravado, por la agresión a los trabajadores de la educación; y un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

Piedra es abogado del sindicato docente. El defensor aseguró que en un mes y medio van tres o cuatro episodios de violencia con algunas personas condenadas. "La realidad es que cada vez van en aumento", indicó.

Temas de la nota

Lo más visto

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
¿CÓMO AFECTA EL FENÓMENO DE LA NIÑA?

Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno

Te puede interesar

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió bullying sistemático con cuadros de angustia e ideaciones suicidas video
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"
Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada video
ABOGADO DE DOCENTES

Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada"
Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales video
CASO DE VIOLENCIA EXTREMA

Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales

Dejá tu comentario