Realizan una nueva edición de la feria de empleo Recruiting Day: los detalles

Este miércoles se realiza una nueva edición de la feria de empleo Recruiting Day, en el auditorio de Antel.

El evento reúne a más de 30 empresas con diferentes ofertas laborales. La entrada es gratuita, con inscripción previa.

“Desde 2020 han pasado más de 100 empresas y más de 15.000 personas, en búsqueda de trabajo, y de demostrar sus competencias a las principales marcas empleadoras de Uruguay”, dijo Fernando Carotta, codirector ejecutivo de Crear Comunicación.

La feria cuenta con stands de empleadoras de diferentes rubros y de instituciones de enseñanzas.

“Es una oportunidad directa para charlar con tu próximo empleador”, afirmó Carotta.

El auditorio de Antel está en Guatemala y Paraguay. El horario de la feria es de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 18.30.

El registro es a través de www.recruitingday.com.uy