RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN MONTEVIDEO

Realizan una nueva edición de la feria de empleo Recruiting Day: los detalles

“Es una oportunidad directa para charlar con tu próximo empleador”, afirmaron desde el evento.

Recruiting-Day

Este miércoles se realiza una nueva edición de la feria de empleo Recruiting Day, en el auditorio de Antel.

El evento reúne a más de 30 empresas con diferentes ofertas laborales. La entrada es gratuita, con inscripción previa.

“Desde 2020 han pasado más de 100 empresas y más de 15.000 personas, en búsqueda de trabajo, y de demostrar sus competencias a las principales marcas empleadoras de Uruguay”, dijo Fernando Carotta, codirector ejecutivo de Crear Comunicación.

X-Ignacio Alonso
Seguí leyendo

Orsi y Alonso se reunieron con Infantino "para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030"

La feria cuenta con stands de empleadoras de diferentes rubros y de instituciones de enseñanzas.

“Es una oportunidad directa para charlar con tu próximo empleador”, afirmó Carotta.

El auditorio de Antel está en Guatemala y Paraguay. El horario de la feria es de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 18.30.

El registro es a través de www.recruitingday.com.uy

Temas de la nota

Lo más visto

video
ataque a tiros

Delincuentes persiguieron y balearon a dos mujeres en el barrio Reus; una de ellas está en CTI
en aires puros

Fue a rapiñar una estación de servicio pero tomó como víctima a un policía retirado que lo baleó y arrestó
SALTO

Un hombre se subió a una antena y cuando bajaba se cayó desde unos seis metros y terminó en el hospital
MONTEVIDEO

Joven de 23 años murió tras chocar el auto que conducía contra un muro en Aparicio Saravia y Homero
tras intento de rapiña

Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente

Te puede interesar

Niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto que corría carrera con otros en Nuevo París video
Policiales

Niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto que corría carrera con otros en Nuevo París
X-Ignacio Alonso
NUEVA YORK

Orsi y Alonso se reunieron con Infantino "para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030"
Crédito: ONU. Yamandú Orsi ante la ONU. video
discurso en NUEVA YORK

Orsi en la ONU: "Toda guerra es criminal y merecerá siempre nuestra más visceral condena"

Dejá tu comentario