Realizan tareas de reparación y restauración en la cruz de Bv. Artigas en la previa de la visita de León XIV

En la previa de la visita del papa León XIV a Uruguay, trabajan en la reparación de la cruz ubicada en Tres Cruces, Montevideo.

La cruz fue construida en 1987 con motivo de la primera visita de un papa a Uruguay y fue fabricado de chapa de hierro. El emblemático monumento estaba oxidado en algunas partes y mostraba deterioro en otras zonas como consecuencia natural del paso del tiempo.

La reparación y restauración finalizará el 4 de noviembre como fecha límite, previo a la vista de León XIV.

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Los trabajos implican un hidrolavado, posteriormente se trabajó con macilla para la reparación, se aplicaron dos manos de fijador y actualmente se encuentran en la pintura final.

Debajo de la cruz se encuentra el monumento en homenaje a la visita del papa Juan Pablo Segundo, instalado en el año 2011 y construido en bronce. En este caso, se aplicará una restauración total y un hidrolavado en el mármol también se trabajará en los adoquines allí ubicados y el pintado de las rejas para mejorar en su totalidad la estética del lugar

La cruz del papa, ubicada en bulevar Artigas y avenida Italia mide 24 metros de altura y pesa 7.500 kilos.