RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Realizan tareas de reparación y restauración en la cruz de Bv. Artigas en la previa de la visita de León XIV

Los trabajos implican un hidrolavado, posteriormente se trabajó con macilla para la reparación, se aplicaron dos manos de fijador y actualmente se encuentran en la pintura final.

cruz-papa-tres-cruces

En la previa de la visita del papa León XIV a Uruguay, trabajan en la reparación de la cruz ubicada en Tres Cruces, Montevideo.

La cruz fue construida en 1987 con motivo de la primera visita de un papa a Uruguay y fue fabricado de chapa de hierro. El emblemático monumento estaba oxidado en algunas partes y mostraba deterioro en otras zonas como consecuencia natural del paso del tiempo.

La reparación y restauración finalizará el 4 de noviembre como fecha límite, previo a la vista de León XIV.

noches frias, jueves con lluvias en la costa y el fin de semana por ahora espectacular, anuncio nubel cisneros
Seguí leyendo

Noches frías, jueves con lluvias en la costa y el fin de semana "por ahora espectacular", anunció Nubel Cisneros

Los trabajos implican un hidrolavado, posteriormente se trabajó con macilla para la reparación, se aplicaron dos manos de fijador y actualmente se encuentran en la pintura final.

Debajo de la cruz se encuentra el monumento en homenaje a la visita del papa Juan Pablo Segundo, instalado en el año 2011 y construido en bronce. En este caso, se aplicará una restauración total y un hidrolavado en el mármol también se trabajará en los adoquines allí ubicados y el pintado de las rejas para mejorar en su totalidad la estética del lugar

La cruz del papa, ubicada en bulevar Artigas y avenida Italia mide 24 metros de altura y pesa 7.500 kilos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Homicidio en Montevideo

Un joven roció con combustible a su madre y la prendió fuego en Verdisol: la mujer murió
testimonio

"En Uruguay no hay justicia para pobres", dice el viudo de la mujer que murió hace dos años en accidente del ómnibus
INTERNADO BAJO CUSTODIA

Delincuente apodado "el Monito" fue herido y detenido por la Policía cuando escapaba de un control vehicular 
VILLA MUÑOZ

Detuvieron a un hombre tras allanamientos a quiosco y barbería en investigación por venta de drogas
FUE 51,8% contra 48,2%

Lula Da Silva fue reelecto presidente de Brasil; Flávio Bolsonaro exige que se anule la elección

Te puede interesar

Orsi con Lula en Nueva York. Foto publicada por ambos presidentes en sus redes sociales.
EN X

Lula Da Silva a Orsi: "Seguiremos juntos en la lucha por más justicia social e integración regional con prosperidad compartida"
Jorge Díaz habló del homicidio de Jonathan Correa, hallado muerto en una zanja frente a su casa. Su padre está imputado y en prisión. 
CRIMEN EN FLOR DE MAROÑAS

Condenado a 20 años de cárcel el padre de Jonathan Correa por matar a golpes a su hijo y arrojar el cuerpo en una cuneta
Anuncian inversión de 45 millones de dólares de una empresa belga que se instalará en Uruguay en el marco de +Colonia video
HUBO REUNIÓN CON ORSI

Anuncian inversión de 45 millones de dólares de una empresa belga que se instalará en Uruguay en el marco de +Colonia

Dejá tu comentario