En la previa de la visita del papa León XIV a Uruguay, trabajan en la reparación de la cruz ubicada en Tres Cruces, Montevideo.
Realizan tareas de reparación y restauración en la cruz de Bv. Artigas en la previa de la visita de León XIV
Los trabajos implican un hidrolavado, posteriormente se trabajó con macilla para la reparación, se aplicaron dos manos de fijador y actualmente se encuentran en la pintura final.
La cruz fue construida en 1987 con motivo de la primera visita de un papa a Uruguay y fue fabricado de chapa de hierro. El emblemático monumento estaba oxidado en algunas partes y mostraba deterioro en otras zonas como consecuencia natural del paso del tiempo.
La reparación y restauración finalizará el 4 de noviembre como fecha límite, previo a la vista de León XIV.
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Los trabajos implican un hidrolavado, posteriormente se trabajó con macilla para la reparación, se aplicaron dos manos de fijador y actualmente se encuentran en la pintura final.
Debajo de la cruz se encuentra el monumento en homenaje a la visita del papa Juan Pablo Segundo, instalado en el año 2011 y construido en bronce. En este caso, se aplicará una restauración total y un hidrolavado en el mármol también se trabajará en los adoquines allí ubicados y el pintado de las rejas para mejorar en su totalidad la estética del lugar
La cruz del papa, ubicada en bulevar Artigas y avenida Italia mide 24 metros de altura y pesa 7.500 kilos.
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