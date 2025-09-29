RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ FISCALÍA

Realizan control de detención a la pareja indagada por el atentado a la Fiscal de Corte

La fiscal Angelita Romano, que lleva adelante la investigación, informó al director de Comunicación de Fiscalía que este martes eventualmente se lleva adelante la formalización del caso.

policia-patrullero-generico-detencion-detenido

El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, informó en la tarde de este lunes que se realiza el control de detención y este martes la formalización de la mujer y el hombre que se encuentran detenidos por el atentado a la vivienda de la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Ambos circulaban en el auto marca Volkswagen Bora negro en el momento que fue interceptado por la Policía, que realizaba vigilancias luego del hecho.

Reunión entre dirigentes de los partidos políticos y el presidente Yamandú Orsi por atentado a la fiscal Ferrero. Foto: Foco UY
Orsi está reunido con autoridades de partidos políticos por atentado a fiscal de Corte

Los investigadores presumen que los delincuentes abandonaron una camioneta blanca que luego incendiaron y se escaparon en el Bora.

Los vehículos fueron ubicados tras trabajos de Inteligencia de personal del Área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores y personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

La fiscal a cargo de la investigación es Angelita Romano, de Estupefacientes.

El hecho

El atentado ocurrió a las cinco de la madrugada. Dos delincuentes ingresaron al predio de la casa de Ferrero por una azotea y, además de disparar, causaron una explosión con un artefacto explosivo, dijeron fuentes del caso a Subrayado. Ferrero se encontraba en el interior de la casa con familiares, pero nadie resultó herido.

Si bien había custodia, los funcionarios estaban en el frente de la casa, y no advirtieron a los intrusos ingresando por la azotea, añadieron los informantes.

Tras causar una explosión y disparar al menos dos veces, los delincuentes escaparon en una camioneta, presumiblemente la que ahora fue hallada incendiada.

El ministro del Interior, Carlos Negro, citó a la plana mayor de la cartera para una reunión a la hora 15:30. Allí harán una puesta a punto de la investigación y luego brindarán detalles del caso ante la prensa.

El ministro escribió en X (antes Twitter): "Estamos en contacto permanente con la fiscal de Corte Mónica Ferrero a quien transmitimos nuestra solidaridad por este lamentable hecho. Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables".

Y agregó: "Citamos al equipo para dirigir las acciones necesarias y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Van a caer. Nos reuniremos con el Presidente de la República para presentar los avances de la investigación".

