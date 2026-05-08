Real Madrid resolvió una sanción de 500 mil euros para Valverde tras enfrentamiento con Tchouaméni

El Real Madrid le impuso una multa histórica a Federico Valverde y a Aurélien Tchouaméni por la pelea que tuvieron en estos días: son 500.000 euros a cada uno. Nunca antes se puso una sanción económica tan alta.

Los compañeros de equipo tuvieron enfrentamientos el miércoles y el jueves. El segundo caso fue con el que Valverde terminó más complicado, porque se golpeó la cabeza, tuvo asistencia médica y deberá hacer reposo por entre 10 días y 14 días, con lo que se pierde el clásico del domingo contra el Barcelona.

El comunicado del Real Madrid

Este jueves, el Real Madrid abrió un expediente a los jugadores y este viernes comparecieron ante el instructor que lo llevó a cabo. "Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos", informó el Real Madrid en un comunicado.

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", agregó.

Federico Valverde se pronunció este jueves sobre el incidente con su compañero. "Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande", escribió en su reflexión en Instagram.