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ESPAÑA

Valverde debe hacer reposo entre 10 y 14 días por "traumatismo craneoencefálico", informó el Real Madrid

El futbolista uruguayo fue dado de alta pero debe continuar su reposo. El Real Madrid informó que Federico Valverde está "en buen estado".

Federico Valverde. Foto: archivo / AFP

Federico Valverde. Foto: archivo / AFP

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El futbolista uruguayo Federico Valverde está "en buen estado" tras el golpe que sufrió este jueves, en el medio de un enfrentamiento con su compañero Aurélien Tchouaméni tras la práctica del Real Madrid, informó el club español.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico", informó el Real Madrid. "Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", indicó en un comunicado.

Esto significa que Valverde no podrá volver a jugar por lo que queda de temporada para el Real Madrid y se pierde el clásico del domingo.

Federico Valverde, Real Madrid. Foto: AFP
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Los futbolistas protagonizaron una fuerte pelea durante un entrenamiento y, según el medio español Marca, un golpe involuntario del francés derivó en que Valverde tuvo que ser trasladado a un hospital para una revisión médica.

Tanto Marca como otros medios españoles han informado desde el miércoles que la división en el vestuario del Madrid es grande y que ya hubo discusiones y peleas entre el uruguayo (uno de los capitales del equipo) y Tchouaméni.

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