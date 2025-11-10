RECIBÍ EL NEWSLETTER
OTRA BAJA EN LA SELECCIÓN URUGUAYA

Real Madrid confirmó la lesión de Federico Valverde y dice que está "pendiente de evolución"

Federico Valverde sufrió una lesión en la pierna derecha y es baja en el Real Madrid. Tampoco estará a la orden para los amistosos de Uruguay ante México y Estados Unidos en los próximos días.

Federico Valverde lesionado en Real Madrid. Foto: AFP

Federico Valverde lesionado en Real Madrid. Foto: AFP

El Real Madrid confirmó este lunes la lesión de Federico Valverde, que de esta forma es baja en su club y además se pierde los amistosos de Uruguay ante México y Estados Unidos.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, dice el breve comunicado del Madrid sobre uno de sus capitanes.

Valverde se pierde entonces los amistosos de la selección: el sábado 15 ante México en Torreón, Coahuila, en el estadio del Santos Laguna; y el martes 18 con Estados Unidos, en el Raymond James Stadium, en Tampa. Florida.

El partido ante México es a la hora 22 de Uruguay, y con Estados Unidos a las 21.

Valverde es récord en el Madrid

El Real Madrid informó el domingo que Valverde se convirtió el fin de semana en el jugador uruguayo con más partidos en la historia del club merengue. "En Vallecas disputó su encuentro 338 y superó, de esta manera, a su compatriota José Emilio Santamaría, defensa legendario que finalizó su etapa como jugador del club con 337".

"Valverde, que ha marcado 32 goles con nuestro equipo, ha disputado siete competiciones distintas con el Real Madrid y sus 338 partidos se reparten de la siguiente manera: 223 de Liga, 69 de Champions League, 24 de Copa del Rey, 11 de la Supercopa de España, 8 del Mundial de Clubes, 2 de la Supercopa de Europa y 1 de la Copa Intercontinental", dice el comunicado del club.

Un palmarés envidiable

El Real Madrid destaca que el uruguayo suma ya 14 los títulos con el club: 2 Copas de Europa (Champions), 3 Mundiales de Clubes y 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

