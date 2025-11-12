Reabrió la escuela 123 de Jardines del Hipódromo tras cuatro días sin clases por la agresión del miércoles 5

RECIBÍ EL NEWSLETTER
Volvieron las clases en la escuela 123 de Jardines del Hipódromo, y estuvieron presentes autoridades de Primaria, del Codicen y del Ministerio del Interior.

Escuela 55 y escuela 123, en Jardines del Hipódromo. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

En el ingreso estuvo presente la directora general de Primaria Gabriela Salsamendi y la consejera del Codicen de la Anep Daysi Iglesias.

Durante la mañana trabajarán en el lugar, con niños y maestros, integrantes del programa Pelota al Medio a la Esperanza, del Ministerio del Interior.

"Lo que sucedió hoy fue un gran abrazo entre la escuela y la comunidad", dijo la directora de Primaria en la escuela 123

Este programa se aplica en este caso a través del Proyecto Moña, en conjunto con Interior y la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).

También asistieron técnicos del programa Escuelas Disfrutables, de la Anep, que trabaja en centros educativos donde ocurren hechos de violencia o traumáticos de distinto origen.

En este centro, donde funcionan dos escuelas (la 55 y la 123), el miércoles 5 ocurrió un episodio de violencia calificado como muy grave por las autoridades y el sindicato de maestros (Ademu).

La madre de una niña y varias personas ingresaron por la fuerza a pelar con la madre de otra niña, lo que derivó en una situación violenta para niños y docentes que salían del turno matutino.

La pelea se generalizó, continuó afuera de la escuela y resultaron varias personas con lesiones y golpes.

Durante cuatro días ambas escuelas, la 55 y 123, no tuvieron clases: el jueves 6, el viernes 7 y el lunes 10 por paro del sindicato. El martes 11 se resolvió hacer una jornada de reflexión e intercambio en la Dirección de Primaria con las maestras y maestros de esas escuelas, por lo que tampoco hubo clases.

Las familias no fueron avisadas de que el martes 11 se volvían a suspender las clases, por lo que muchos fueron y se encontraron con la escuela cerrada.

Este miércoles 12 reabrió con la presencia de autoridades de Primaria y del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Anep.

