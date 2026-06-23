Rapiñeros quisieron asaltar un local de pagos e hirieron al encargado; uno de ellos vestía como policía

Dos rapiñeros en moto llegaron a un local de pagos ubicado en Parque Posadas, en Montevideo, con intención de asaltar. En ese momento, llegaba al lugar el encargado de la empresa y uno de los delincuentes le pegó con un arma de fuego un culatazo en la cabeza.

Tras el impacto, el arma se disparó y un proyectil dio en una pared del local.

Los agresores no lograron robar nada y huyeron. Uno de ellos vestía como policía, según dijeron fuentes del caso a Subrayado.

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En tanto, el trabajador fue trasladado a un centro asistencial con una herida en la cabeza, producto del golpe.

Parque Posadas es un complejo habitacional ubicado en el centro geográfico de Montevideo. Más de 7.000 personas viven en los 2.051 apartamentos. A nivel de calle, hay una galería con varios locales.