"No son los militares en la calle", dijo Sandra Lazo, "es la cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol"

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, habló este martes sobre la iniciativa de utilizar vehículos militares en el patrullaje policial de barrios con alta criminalidad. Aseguró que no se trata de sacar militares a la calle y que aún no está definido el tipo de vehículos que aportará Defensa, por lo que falta saber si estos serán conducidos por soldados o no.

“Tuve una reunión hace unos días, personalmente, con el ministro del Interior y con el señor presidente de la República, donde se plantea la preocupación permanente que tenemos sobre estos temas. En ese sentido estamos todos los ministerio preocupados y ocupados en ver cómo se puede colaborar en una forma proactiva en esta situación”, dijo Lazo entrevistada en radio Impacto de Río Negro.

“Quiero que quede bien claro, esto no pasa por encima de ningún precepto constitucional. Tenemos muy claro cuál es el rol de la defensa nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública. Por tanto, ¿tenemos algo para aportar en cuanto a herramientas, vehículos? Si. Serán estos vehículos o serán otros, porque también hay una cuestión de operabilidad de los mismos, hasta de tamaño para ingresar en algunos lugares”, agregó la ministra.

“Creo que la noticia se disparó por un lugar que no era el correcto, que no son los militares en la calle, porque no es su misión, sino que es la cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol en la seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar”, aseguró.

“Nosotros dijimos, vamos a aportar con esto. Pero no estamos hablando ni de militares ni de hombres en la calle, simplemente de las herramientas que son estos u otros vehículos, porque hay que ver bien cuáles son los adecuados”, agregó.

“No está todavía definido porque va a depender del vehículo. Hay algunos que obviamente necesitan ser operados por militares, hay otros vehículos que no, que podemos también aportar a la seguridad y entrenar a las personas adecuadas del Ministerio del Interior para que sean conducidos por estos. Eso no está definido todavía, se está trabajando. Lleva un tiempo entrenar a estas personas para esta tarea”, apuntó Lazo, y dijo que habrá “una segunda instancia” de análisis de este tema en la próxima reunión de gabinete de ministros con el presidente.