Incautaron mercadería de contrabando valuada en casi $ 4.000.000 y un hombre fue condenado

Un operativo de la Brigada Departamental Antidrogas de Artigas terminó con la incautación de mercaderías de origen extranjero y un vehículo valuados en casi $ 4.000.000 y un hombre condenado.

El hombre de 58 años fue condenado como coautor penalmente responsable de un delito de contrabando; la pena de 5 meses de prisión fue sustituida por un régimen de libertad a prueba, por lo que deberá cumplir medidas establecidas por la Justicia.

La camioneta marca Toyota Hilux procedente de Argentina fue interceptada en horas de la madrugada cuando los efectivos realizaban patrullajes preventivos.

Seguí leyendo Desarticulan contrabando de cigarrillos; 23 detenidos y un millón de dólares en mercadería por encomienda

Durante la inspección del vehículo, los policías encontraron varias marcas de whisky de alta gama, artículos de vestir, perfumes y otros productos, cuya procedencia fue justificada por el conductor como adquiridos en un Free Shop de la ciudad de Rivera y con destino la ciudad de Concordia, Argentina.

El vehículo y la mercadería incautada fueron trasladadas a dependencias policiales; personal de Policía Científica realizó el relevamiento fotográfico del vehículo y de los efectos incautados.

La Dirección Nacional de Aduanas determinó que la mercadería tenía un valor de $ 2.879.000 y el vehículo de $ 1.120.000, totalizando $ 3.999.000.