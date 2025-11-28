Rapiñaron distribuidora de helados y se llevaron $200.000; el vehículo utilizado apareció incendiado

Delincuentes rapiñaron una distribuidora de helados y se llevaron $ 200.000. El hecho tuvo lugar este viernes en Camino Calpino, en el barrio Abayubá.

El parte policial al que accedió Subrayado indica que el propietario del local informó que cinco individuos armados ingresaron detrás de un camión de reparto, redujeron al guardia y accedieron a la oficina donde exigieron el dinero destinado a operaciones internas.

En la escena se constataron cinco vainas y no se registraron personas lesionadas.

Seguí leyendo Rapiña a supermercado de Manga: dos delincuentes redujeron al guardia y robaron dinero y whisky

Posteriormente, el Centro de Comando Unificado informó que el vehículo utilizado en el hecho apareció incendiado en Camino Tomasi, próximo a ruta 5, junto a una camioneta tipo Saveiro. Bomberos trabajó en la extinción.

El hecho es investigado por el Área de Investigaciones de Zona Operacional IV.