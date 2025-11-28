Delincuentes rapiñaron una distribuidora de helados y se llevaron $ 200.000. El hecho tuvo lugar este viernes en Camino Calpino, en el barrio Abayubá.
Rapiñaron distribuidora de helados y se llevaron $200.000; el vehículo utilizado apareció incendiado
El parte al que accedió Subrayado indica que los delincuentes ingresaron detrás de un camión de reparto, redujeron al guardia y accedieron a la oficina donde exigieron el dinero destinado a operaciones internas.
El parte policial al que accedió Subrayado indica que el propietario del local informó que cinco individuos armados ingresaron detrás de un camión de reparto, redujeron al guardia y accedieron a la oficina donde exigieron el dinero destinado a operaciones internas.
En la escena se constataron cinco vainas y no se registraron personas lesionadas.
Rapiña a supermercado de Manga: dos delincuentes redujeron al guardia y robaron dinero y whisky
Posteriormente, el Centro de Comando Unificado informó que el vehículo utilizado en el hecho apareció incendiado en Camino Tomasi, próximo a ruta 5, junto a una camioneta tipo Saveiro. Bomberos trabajó en la extinción.
El hecho es investigado por el Área de Investigaciones de Zona Operacional IV.
Dejá tu comentario