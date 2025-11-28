RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO ABAYUBÁ

Rapiñaron distribuidora de helados y se llevaron $200.000; el vehículo utilizado apareció incendiado

El parte al que accedió Subrayado indica que los delincuentes ingresaron detrás de un camión de reparto, redujeron al guardia y accedieron a la oficina donde exigieron el dinero destinado a operaciones internas.

boix-y-merino-policia-ataque

Delincuentes rapiñaron una distribuidora de helados y se llevaron $ 200.000. El hecho tuvo lugar este viernes en Camino Calpino, en el barrio Abayubá.

El parte policial al que accedió Subrayado indica que el propietario del local informó que cinco individuos armados ingresaron detrás de un camión de reparto, redujeron al guardia y accedieron a la oficina donde exigieron el dinero destinado a operaciones internas.

En la escena se constataron cinco vainas y no se registraron personas lesionadas.

rapina a supermercado de manga: dos delincuentes redujeron al guardia y robaron dinero y whisky
Seguí leyendo

Rapiña a supermercado de Manga: dos delincuentes redujeron al guardia y robaron dinero y whisky

Posteriormente, el Centro de Comando Unificado informó que el vehículo utilizado en el hecho apareció incendiado en Camino Tomasi, próximo a ruta 5, junto a una camioneta tipo Saveiro. Bomberos trabajó en la extinción.

El hecho es investigado por el Área de Investigaciones de Zona Operacional IV.

Temas de la nota

Lo más visto

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
DATOS OFICIALES DE LA IMM

Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
ESTE JUEVES

Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia
PRIMERO DEL PAÍS

Inauguraron el primer tótem 911 en plaza Matriz; Interior prevé la instalación de más puestos en la capital
Escuela n.° 100

Escuela en el estadio Centenario cerrará por el show de Shakira y alumnos deberán retirar viandas

Te puede interesar

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
OPERATIVO DE DGRTID

Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central video
OPERATIVO DE SEGURIDAD

Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central

Dejá tu comentario