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RUTA 9

Imputaron a los implicados en la rapiña de una camioneta que terminó en tiroteo con la Policía en Rocha

Los dos mayores de edad van a prisión preventiva y el adolescente al Inisa, mientras continúa la investigación por la rapiña, atentado agravado y otros delitos.

Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado, tras rapiña.

Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado, tras rapiña.

Fueron imputados los tres detenidos el viernes por la rapiña de una camioneta y el posterior tiroteo con la Policía en Rocha. Uno es militar desertor del Ejército Nacional.

Los detenidos son un hombre de 30 años, un joven de 19 y un adolescente de 17.

El mayor de los tres deberá cumplir 180 días de prisión preventiva por la presunta comisión de un delito de rapiña especialmente agravado por la pluriparticipacion y el uso de arma en régimen reiteración real con un delito de desacato y un delito de atentado agravado, por ejecutarse contra más de dos funcionarios policiales y que se efectuó con armas y dos delitos de traumatismo en concurso forma y un delito de tráfico de armas y municiones en calidad de autor.

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El adolescente, va al Inisa por una infracción gravísima en el código penal como un delito de rapiña especialmente agravado por la pluriparticipacion y el uso de arma en régimen reiteración real con una infracción grave a la ley penal contemplada como un delito de desacato y una infracción grave a la ley penal contemplada como un delito tráfico de armas y municiones.

También va a prisión preventiva por 180 días el joven de 19 años, por la presunta comisión de un delito de rapiña especialmente agravado por la pluriparticipacion y el uso de arma en régimen reiteración real, con un delito de tráfico de municiones en calidad de autor.

La investigación continúa.

Rapiña, balacera y detenciones el viernes

En la mañana del viernes, los tres delincuentes abordaron a un hombre de 33 años para robarle su camioneta, cuando este se dirigía a trabajar, por ruta 9. Para lograr su cometido, los hombres, que circulaban en un auto, lo amenazaron con arma de fuego.

Dos se subieron a la camioneta hurtada y el otro siguió en el auto en el que venían, dándose los tres a la fuga.

Un operativo de seguridad que tuvo coordinación con la Policía de Rocha y Maldonado, así como con Policía Caminera, fueron detenidos el joven de 30 y el de 17 años en un camino vecinal cercano a Ruta 10.

En la huida, desde la camioneta dispararon contra la Policía, que también disparó, y terminaron chocando contra uno de los móviles.

El otro delincuente fue seguido y detenido por la Policía de Canelones, y se le incautaron 15 cartuchos calibre 22.

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