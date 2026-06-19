Una rapiña terminó con una persecución, un choque y un detenido en la noche de este viernes en Los Bulevares, en la zona oeste de Montevideo.
Rapiña terminó con persecución policial, choque y un requerido detenido, en Los Bulevares
Información primaria indica que en el auto había un arma, réplica, con la que el individuo había cometido la rapiña.
Un auto fue rapiñado por un delincuente en el barrio Colón, a 4 kilómetros de donde ocurrió el choque. Personal policial de zona operacional IV comenzaron a seguir al rapiñero. En determinado momento, el delincuente chocó con uno de los móviles policiales, quedando en una cuneta.
El conductor del auto fue detenido por los efectivos. Información primaria indica que el hombre de unos 20 años estaba requerido por un delito de violencia doméstica.
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Información primaria indica que en el auto había un arma, réplica, con la que el individuo había cometido la rapiña.
Trabaja en la escena personal de Policía Científica.
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