Dos hombres fueron condenados por la rapiña a una policía en Plácido Ellauri; cumplirán prisión

Dos hombres fueron condenados por la rapiña a una funcionaria policial ocurrida en el barrio Plácido Ellauri.

Ambos fueron condenados por rapiña especialmente agravada y desacato, uno de ellos a 4 años y 4 meses de prisión y el otro a 4 años y 6 meses de prisión.

Hay una adolescente que continúa en calidad de emplazada.

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El caso

La policía de 33 años circulaba en su moto en la mañana del pasado miércoles en el barrio Plácido Ellauri, cuando fue víctima de una rapiña.

Dijo que fue sorprendida por tres hombres y una adolescente que llegaron en dos motos y, tras amenazarla con un arma, le robaron la moto.

La funcionaria repelió el ataque con su arma de reglamento. Efectuó cuatro disparos, según la información del caso a la que accedió Subrayado. El hecho ocurrió sobre la hora 5:40 en Capitán Tula y Pasaje Olimar.

Luego, una adolescente de 13 años con una herida de arma de fuego en el pecho, ingresó a la policlínica de Capitán Tula, con un orificio de entrada y otro de salida.

Según las primeras averiguaciones que hizo la Policía, sus características coinciden con la rapiña, que se observa mediante cámaras de vigilancia.

Policías de Investigaciones de zona operacional III hicieron una recorrida en la zona donde ocurrió el asalto. En Pasaje Santa Rosa, hallaron una moto de alta cilindrada, tapada y sin chapa matrícula; vehículo que coincide con la utilizada por los rapiñeros.

Policía Científica hizo pericias en la moto incautada, mientras que la investigación continúa.

La funcionaria policial no sufrió lesiones.