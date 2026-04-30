Un médico y un chofer de una emergencia médica fueron a José Belloni y Osvaldo Rodríguez, en Manga, en la noche de este miércoles para atender el llamado de un paciente. El médico se bajó, atendió a la persona y salió de la vivienda.
Rapiña armada contra trabajadores de la salud en Manga: "Se bajan o los mato"
Los delincuentes le robaron el auto de la empresa a los funcionarios, que fueron amenazados con un arma de fuego. El vehículo quedó abandonado a 2 kilómetros.
Subió al auto y una vez dentro se quedó completando la historia clínica. En ese momento, llegaron dos rapiñeros en una moto, uno con casco y otro con capucha. Se acercaron a la ventana del chofer y les dijeron: “Se bajan por el otro lado o los mato”, mientras uno de ellos les apuntaba con un arma.
El médico y el chofer se bajaron del auto —un Hyundai HB20 blanco— por el lado del acompañante. Uno de los delincuentes subió y se lo llevó mientras el otro huyó en la moto.
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Dentro del vehículo había un electrocardiógrafo valuado en USD 3.000 y una tablet, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.
La Policía fue alertada de la rapiña y comenzó una búsqueda con apoyo de las cámaras de videovigilancia. Finalmente, un equipo del PADO encontró el auto sin la llaves de encendido pero con todas las pertenencias adentro en un descampado en Camino Rigel y Carrera Tres, a dos kilómetros de donde ocurrió la rapiña.
Los investigadores trabajan ahora para dar con los responsables del violento asalto al equipo de salud.
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