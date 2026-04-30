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prisión preventiva

Mató desde su silla de ruedas: imputan por homicidio al delincuente de 22 años detenido en Santa Catalina

El joven de 22 años, con tres antecedentes penales, aguardará en prisión preventiva la resolución judicial definitiva. Es juzgado por el homicidio de un hombre en el barrio La Paloma.

Foto: Subrayado. Detención del sospechoso en Santa Catalina.

Foto: Subrayado. Detención del sospechoso en Santa Catalina.

Según supo Subrayado, el joven fue imputado por autoría de homicidio y cumplirá prisión preventiva hasta el 29 de agosto, a la espera de la resolución judicial definitiva. Mientras, sigue la investigación del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de la Fiscalía especializada.

Los antecedentes que tiene son por delitos vinculados a disparos de arma de fuego.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 
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El allanamiento fue en horas de la mañana, en busca del imputado, que fue detenido. Al lugar concurrieron familiares que causaron incidentes con la Policía, pero fueron neutralizados y se les hizo una revisión.

Durante el procedimiento, los policías incautaron un arma de fuego y dos personas que estaban en la vivienda también fueron arrestadas.

El homicidio que está bajo investigación es uno cometido en la madrugada del 11 de marzo pasado en Francisco Javier Siti y Pasaje B, en el barrio La Paloma, cerca de allí. La víctima fue un hombre de 49 años con 11 antecedentes penales, el último de 2023 por hurto.

El hombre fue atacado y trasladado enseguida al Hospital del Cerro, donde ingresó grave y no sobrevivió. Había recibido un impacto en la cabeza y otro en la zona lumbar, informó entonces Subrayado. En la escena fueron encontrados dos casquillos de calibre 9 milímetros.

Un familiar de la víctima dijo que estaba en su casa, que escuchó un disparo y, al salir a la calle, vio al hombre herido.

La investigación por ese ataque avanzó en estas semanas y permitió al Departamento de Homicidios irrumpir este miércoles en una vivienda de Santa Catalina, donde además trabajó Policía Científica en busca de indicios que aporten al trabajo de las autoridades.

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