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NAFTA, GASOIL y SUPERGÁS

Gobierno anuncia hoy el aumento de precios en los combustibles que regirá en mayo

El gobierno analiza por estas horas si el aumento se mantiene dentro del límite de 7% establecido como tope, dijo la ministra de Industria Fernanda Cardona: “Estamos analizando diferentes opciones”.

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El gobierno anunciará hoy el aumento de precios en los combustibles que regirá durante mayo, y por estas horas analiza si estará dentro del límite de 7% establecido como tope, dijo la ministra de Industria Fernanda Cardona.

“Uno de nuestros rangos es saber cuánto podemos permanecer y cuánto no dentro de la metodología en el sentido de respetar eso, para dar también esto de la amortiguación que estamos pidiendo, o trabajando desde el mes pasado y además la certidumbre a la gente”, dijo Cardona el miércoles de tarde al ser consultada por la prensa.

La decisión final sobre cuánto será el aumento se tomará este jueves, y se anunciará “en el correr de la tarde”, dijo la ministra. “Estamos analizando diferentes opciones”, agregó en rueda de prensa.

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“Tiene que quedar claro que Ancap está absorbiendo lo que no está trasladando a la ciudadanía y al bolsillo de la gente, lo que tendría que ser el ajuste”, dijo Cardona, y agregó: “Es importante que la gente sepa que Ancap, tanto el mes pasado como este, y es nuestra idea, mientras gestione sus finanzas y todas estas variables a la vez, lo que queremos es amortiguar que todo esto no vaya al bolsillo de la gente”.

En abril el aumento de naftas, gasoil y supergás fue de 7%, en respuesta al incremento del precio internacional del petróleo, que por la guerra en Medio Oriente pasó de 70 a 110 dólares por barril.

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