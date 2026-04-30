Gobierno anuncia hoy el aumento de precios en los combustibles que regirá en mayo

El gobierno anunciará hoy el aumento de precios en los combustibles que regirá durante mayo, y por estas horas analiza si estará dentro del límite de 7% establecido como tope, dijo la ministra de Industria Fernanda Cardona.

“Uno de nuestros rangos es saber cuánto podemos permanecer y cuánto no dentro de la metodología en el sentido de respetar eso, para dar también esto de la amortiguación que estamos pidiendo, o trabajando desde el mes pasado y además la certidumbre a la gente”, dijo Cardona el miércoles de tarde al ser consultada por la prensa.

La decisión final sobre cuánto será el aumento se tomará este jueves, y se anunciará “en el correr de la tarde”, dijo la ministra. “Estamos analizando diferentes opciones”, agregó en rueda de prensa.

“Tiene que quedar claro que Ancap está absorbiendo lo que no está trasladando a la ciudadanía y al bolsillo de la gente, lo que tendría que ser el ajuste”, dijo Cardona, y agregó: “Es importante que la gente sepa que Ancap, tanto el mes pasado como este, y es nuestra idea, mientras gestione sus finanzas y todas estas variables a la vez, lo que queremos es amortiguar que todo esto no vaya al bolsillo de la gente”.

En abril el aumento de naftas, gasoil y supergás fue de 7%, en respuesta al incremento del precio internacional del petróleo, que por la guerra en Medio Oriente pasó de 70 a 110 dólares por barril.