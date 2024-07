Rando sobre residenciales: "Que un establecimiento no esté habilitado no implica que esté en malas condiciones"

Sobre la situación del hogar de Treinta y Tres donde murieron diez personas en un incendio, Rando aseguró que se había inspeccionado ocho veces y que “en ningún momento se encontró nada que pudiera peligrar la salud o la seguridad de los residentes”.

Previamente hubo dos denuncias respecto al trato a dos residentes, de familias distintas, realizadas en diferentes momentos, pero en ninguno de los casos se pudo constatar porque cuando fue la inspección los residentes ya no estaban, indicó.

“Desde el Ministerio de Salud Pública llamamos por teléfono a las familias de los pacientes que trágicamente fallecieron, para expresar las condolencias. Los familiares en todos los casos expresaron su conformidad con el trato que había tenido el establecimiento con sus familiares fallecidos”, afirmó.

Son aproximadamente 1.000 los centros que aguardan la habilitación. En el periodo entre que lo solicitan y se otorga la habilitación, las carteras realizan inspecciones, seguimiento, observaciones para funcionar correctamente y se los ayuda con documentación. El ministro de Desarrollo Social habló de la importancia de las denuncias para localizar centros clandestinos.

“Que un establecimiento no esté habilitado no implica que esté en malas condiciones. Muchísimos de los establecimientos no habilitados, en vías de habilitación, están en muy buenas condiciones”, remarcó Rando. “A veces no están habilitados porque falta o la habilitación de Bomberos o algún documento administrativo”, agregó. También dijo que hay más recursos humanos, plantilla duplicada, en Mides, para agilizar el proceso.