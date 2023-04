Raffo también se refirió al caso Astesiano. Dijo que la Justicia ya laudó y el ex custodio presidencial ya está en prisión. En este caso, “se dejó actuar a la Justicia y se demostró la fortaleza de las instituciones”, indicó.

Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, llamó a cuidar las instituciones como Presidencia, Parlamento, Justicia y Fiscalía, al ser consultado por los casos de Astesiano y Penadés.

“Hay que tener mucho cuidado, no entreverar la baraja, porque a veces los políticos tenemos la tentación de salir corriendo para la justicia por todo, y hay cosas que me parece que se dirimen en la política. Lo que es de la justicia, que lo dirima la justicia, el tema es que a veces se entrevera el discurso y el relato, si es política o justicia, y ahí ya empezamos a tener nubarrones que no nos gustan”, sostuvo.

“No podemos argentinizarnos. Acá, todavía falta. No digo que estemos salvados, pero estamos bastante más al resguardo, porque los partidos nuestros son fuertes”, aseguró el jefe comunal canario.