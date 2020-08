Raffo denunció "un pacto de silencio" en el FA por no debatir ni reunirse con Lacalle Pou

En una declaración leída ante los medios de comunicación (en la que no se permitieron preguntas), Raffo recordó que Álvaro Villar y Carolina Raffo (dos de los tres candidatos del FA en Montevideo junto al ex intendente Daniel Martínez) querían debatir con ella.

También recordó que Villar le pidió una entrevista a Lacalle Pou y que el presidente le respondió que recibiría a los tres candidatos del oficialismo para no hacer diferencias con ninguno.

“Este Pacto de silencio que acaba de sellar el Frente Amplio nos preocupa y mucho. Es un pacto que se olvida del ciudadano, que no respeta su derecho a estar informado, que no respeta su libertad”, dijo Raffo en su declaración, acompañada por el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y varios ministros del gobierno, así como legisladores de los partidos que integran la coalición de gobierno.

“El Frente Amplio, con este pacto que acaba de sellar, está reafirmando el párrafo que encabeza su programa de gobierno. Allí declaran que la Intendencia debe usarse para enfrentar al gobierno nacional, hablan de embates, de clases dominantes, dando por entendido que también hay clases dominadas. Es un párrafo que habla del poder por el poder en sí mismo”, agregó.

“El espíritu de este pacto es lo que domina al actual Frente Amplio. Un Frente Amplio que le dice a sus candidatos lo que pueden y lo que no pueden hacer. Al que quiere debatir le dice que no, al que quiere reunirse con el presidente le dice que no. ¿Qué le va a decir si les toca gobernar? Parece que no van a tener ninguna libertad para tomar sus propias decisiones”, advirtió Raffo.

Subrayado informó el martes que el Frente Amplio había decidido no debatir con Raffo y no reunirse con Lacalle Pou.