Raffo afirmó que decisión del Directorio de Antel de gestionar el Arena "deja la transparencia por el camino"

La directora de Antel en representación de la oposición, Laura Raffo , rechazó la decisión aprobada por el directorio con los votos del Frente Amplio para que el Antel Arena pase a ser gestionado por la empresa estatal tras el vencimiento del contrato AEG Facilities el próximo 31 de diciembre.

Raffo no acompañó la propuesta porque "implicaría destinar recursos, dinero y personal, a gestionar un lugar de shows y de espectáculos. No es lo que sabe hacer Antel ni lo que debe hacer Antel", consideró.

"Los shows y los espectáculos los puede gestionar un organismo o empresa que tenga experiencia en eso y así no se pierde el foco de Antel", indicó. Raffo afirmó que Antel debe poner el foco en conectar a los uruguayos, que todos tengan acceso a la fibra óptica y que la señal de telefonía celular funcione en todo el país. Además, en mejorar la ciberseguridad y desarrollar la inteligencia artificial y la tecnología.

Según Raffo, se debió abrir un proceso competitivo y que con la decisión del directorio "se deja la transparencia por el camino". Recordó que las bases para un llamado a licitación pública internacional fueron elaboradas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou ante la finalización del contrato con AEG Facilities a fin de año.

Raffo sostuvo que "se decide de manera unilateral que el Antel Arena lo gestione directamente Antel" y afirmó que para el crecimiento del complejo se requiere experiencia internacional y por eso, la conveniencia de que compitieran empresas regionales e internacionales con experiencia en la gestión de otras arenas.