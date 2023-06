Raffo afirmó que Cosse mintió con el préstamo del BID y acusó al FA de politizar la crisis del agua

“Acabo de ver con mucha sorpresa y gran preocupación que eso no es verdad. Acaba de publicarse una carta de respuesta del Banco Interamericano de Desarrollo que, consultado por el Ministerio de Economía y Finanzas, dice que no es cierto y que no se estaba tramitando ningún tipo de préstamo por parte de la Intendencia para el agua, y eso es mentirle a la población”, apuntó la dirigente nacionalista.