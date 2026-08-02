Al menos dos personas resultaron heridas de bala en la noche de este domingo tras finalizar el partido en el Gran Parque Central, entre Nacional y Progreso.
Ráfaga de disparos contra un auto en las afueras del Parque Central; hay al menos dos personas heridas
El ataque ocurrió a una cuadra de la tribuna José María Delgado, del Gran Parque Central. La Policía encontró decenas de vainas en la escena.
Una camioneta marca Oroch pasó por el lugar y efectuó una ráfaga de disparos, a una cuadra de la tribuna José María Delgado.
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que hay una mujer y un hombre lesionados, pero fuera de peligro.
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La Policía analiza las cámaras de la zona y coordina acciones para dar con los autores del ataque.
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