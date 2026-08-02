Ráfaga de disparos contra un auto en las afueras del Parque Central; hay al menos dos personas heridas

Al menos dos personas resultaron heridas de bala en la noche de este domingo tras finalizar el partido en el Gran Parque Central, entre Nacional y Progreso.

Una camioneta marca Oroch pasó por el lugar y efectuó una ráfaga de disparos, a una cuadra de la tribuna José María Delgado.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que hay una mujer y un hombre lesionados, pero fuera de peligro.

La Policía analiza las cámaras de la zona y coordina acciones para dar con los autores del ataque. #AHORA | Ráfaga de disparos a una cuadra del Parque Central. Una camioneta pasó y efectuó los disparos contra un auto. Hay dos personas lesionadas. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/HqT8RLF4mA — Subrayado (@Subrayado) August 3, 2026

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