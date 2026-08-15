Nacional volvió a perder por el Clausura (dos derrotas en dos partidos) y profundiza una crisis que lo tiene sin puntos en el torneo, y a 10 puntos del líder de la tabla Anual, que por ahora es Racing, que este sábado venció al tricolor 2 a 0.
Racing le ganó a Nacional 2-0 en el estadio Centenario y profundizó la crisis del tricolor
Los goles de Racing fueron en el segundo tiempo, uno de penal y otro de tiro de esquina. Nacional suma dos derrotas en las dos primeras fechas del Clausura y queda a 10 puntos del líder de la Anual, que por ahora es Racing.
Los dos goles de Racing fueron en el segundo tiempo, el primero de penal de Tomás Habib (10'), y el segundo de tiro de esquina, con la pelota que pega en la espalda de Felipe Álvarez (38').
El cervecero lidera la Anual con 45 puntos (Nacional tiene 35), y en el Clausura llega a 4 puntos, en la primera posición compartida ahora con Boston River.
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Nacional
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