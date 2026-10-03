Lula y Flávio Bolsonaro cierran campaña en Brasil antes elecciones del domingo

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro cerraron este sábado sus campañas con multitudinarias caravanas, un día antes de definir en las urnas unas ajustadas elecciones presidenciales.

El presidente de izquierda recorrió Sao Paulo de sombrero y rodeado por una marea roja -el color de su Partido de los Trabajadores- que paralizó la famosa Avenida Paulista.

Lula, que busca el domingo un cuarto obligatorio con casi 81 años, ondeaba una bandera de Brasil subido en el techo de una camioneta.

Seguí leyendo Lula con pequeña ventaja sobre Flavio Bolsonaro para las elecciones de este domingo, según encuesta

El izquierdista ha hecho de la soberanía el foco principal de su campaña, advirtiendo contra toda interferencia del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha dicho que sigue "muy de cerca" las elecciones.

La mayor ciudad del país también fue escenario del cierre de campaña del exdirigente sindical hace cuatro años, cuando venció en un áspero balotaje al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio Bolsonaro.

"Lucharé con todas mis fuerzas (...) por el pueblo brasileño, que derrotará a la extrema derecha", dijo Lula al plantear que en las elecciones se enfrentarán la "democracia y la soberanía" contra "la barbarie y la corrupción".

De su lado, Flávio Bolsonaro, legislador de 45 años, que al mejor estilo de su padre recorrió el interior de Sao Paulo en un desfile de centenares de motos, busca sumarse al avance de gobiernos conservadores en América Latina.

"¡Vamos, Brasil quiere un cambio! No votes en cuotas dos veces. Hazlo de una sola vez este domingo", dijo el legislador en alusión a una segunda vuelta electoral, en un video publicado por el gobernador del estado, Tarcísio de Freitas.

En las encuestas, ninguno de los candidatos alcanza los apoyos suficientes para ser elegido en primera vuelta, por lo que se enfrentarían en un segundo turno el 25 de octubre.

-De rojo-

Miles con camisetas y gorras rojas, el color del Partido de los Trabajadores (PT), acompañaron a Lula en su última batalla electoral.

En una pared en la Avenida Paulista fueron pegados tres fotomontajes que muestran a Flávio Bolsonaro junto a Trump.

Encima aparecen varios mensajes escritos en rojo como "Make Brazil Quintal Again (Hagamos de Brasil nuestro patio trasero otra vez)".

Lula ha acusado al gobierno de Trump de querer hacerse con las riquezas de Brasil y el mes pasado en la ONU dijo que el país no es el "patio trasero" de nadie.

"Es fundamental que los brasileños sepan que no solo están votando por un candidato a presidente; están votando por quien defiende nuestro país o por quien entrega nuestro país", dijo a la AFP Tiago Lorureto, un contador de 35 años.

- "Trump tiene que intervenir" -

A diferencia de su padre, Flávio Bolsonaro no subió a la motocicleta.

En su lugar, lideró la "Caravana de la victoria" desde un camión, vestido con una camiseta amarilla de la selección de fútbol con la frase "Mi partido es Brasil".

Aunque Trump no lo ha apoyado directamente, el republicano es aliado de su padre, condenado a 27 años de prisión por golpismo.

"Lo que vivimos hoy no es una democracia. Nosotros, la gente sencilla, no conseguimos tener una vida digna", dijo a la AFP Eliane Boscolo en la localidad de Santa Bárbara d'Oeste, donde inició el recorrido del senador, de unos 20 km.

"Trump tiene que intervenir. Porque su país, Estados Unidos, es un país que solo crece financieramente, ¿y nosotros aquí cómo nos vamos a quedar?", dijo, con una camiseta estampada con la foto de Flávio Bolsonaro.

-"Crisis horrible" -

Lula y el primogénito de su enemigo acérrimo se lanzaron ataques sin tregua durante la campaña, aunque sin debates cara a cara.

Flávio Bolsonaro busca capitalizar el descontento hacia el gobierno después de cuatro años en los que la derecha reprochó a Lula el aumento del costo de vida y la inseguridad.

También recordó en cada mitin la condena por corrupción por la que Lula fue encarcelado en 2018 antes de que su causa fuera anulada por motivos de forma.

"En realidad, queremos cambios. Creo que el país atraviesa una crisis horrible", dijo Marcelo Hayashi, un funcionario de 58 años que vestía chaqueta de motociclista en el acto de Bolsonaro.

La corrupción salpicó igualmente al candidato derechista en la campaña, al ser investigado por ese delito y por lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre.

Una segunda vuelta, prácticamente segura según los sondeos, dará paso a tres semanas más de campaña en un país profundamente polarizado.

En 2022 la diferencia entre Lula y Jair Bolsonaro fue de apenas el 1,8%.