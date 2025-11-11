Quiso evadir control policial, lo persiguieron, intentó robar el arma de un efectivo en el procedimiento y lo detuvieron

Un joven de 21 años intentó huir al percatarse de un control policial en la ciudad de Pan de Azúcar, fue perseguido y detenido. En el procedimiento, lesionó a un efectivo.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Policía de Maldonado, el joven circulaba en una moto sin matrícula ni espejos ni luces y vestido completamente de negro, y que cuando se percató del operativo preventivo, intentó fugar.

La Policía lo persiguió y lo detuvo, el joven intentó resistirse al arresto y forcejeó con la Policía, intentando “en reiteradas ocasiones retirar el arma de reglamento del efectivo, sin lograr su propósito”. Lesionó al efectivo, pero fue reducido.

La moto tenía número de chasis y motor limados, además de no tener la matrícula. El joven tiene antecedentes penales. Este martes será conducido ante Fiscalía.

